Ancaman Mike Tyson, Telinga Roy Jones Jr Lebih Enak dari Evander Holyfield, Mike Tyson Bikin Panas

TRIBUN-MEDAN.com - Mantan juara tinju kelas berat, Mike Tyson, mulai melancarkan perang urat saraf alias psywar menjelang pertarungannya melawan Roy Jones Jr.

Hari Pengucapan Syukur atau Thanksgiving yang dirayakan oleh warga Amerika Serikat setiap 26 November dipilih Tyson untuk menebar psywar kepada Jones.

Pada Kamis (26/11/2020), Tyson mengunggah sebuah video parodi perayaan Thanksgiving di akun YouTube pribadinya.

Dalam video tersebut, Tyson merayakan Thanksgiving bersama dua anaknya yaitu Morroco dan Milan Tyson.

Alih-alih menyajikan hidangan kalkun yang menjadi ciri khas Thanksgiving, Tyson justru menghidangkan sebuah kue berbentuk kepala Roy Jones Jr.

Setelah membuka kain penutup kue, Mike Tyson kemudian mengambil bagian dari kue itu lalu memakannya bersama kedua anaknya.

So much to be thankful for this year https://t.co/xSJus3T0LH