LIGA ITALIA Malam Ini Sassuolo vs Inter Milan, Benevento vs Juventus, Atalanta vs Verona

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal pertandingan Liga Italia pekan ke-9 malam ini akan dibuka dengan laga Sassuolo vs Inter Milan.

Laga Sassuolo vs Inter Milan itu dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (28/11/2020) malam ini mulai pukul 21.00 WIB.

Tuan rumah Sassuolo saat ini menduduki posisi runner-up klasemen Liga Italia 2020-2021.

Pasukan Roberto De Zerbi itu mengoleksi 18 poin dari delapan laga, terpaut dua angka dari AC Milan di puncak klasemen.

Sassuolo belum pernah kalah sejauh ini di Liga Italia, berbeda dengan Inter Milan.

Inter Milan kalah sekali dari delapan pertandingan.

Klub berjuluk I Nerazzurri itu saat ini menghuni peringkat kelima dengan koleksi 15 angka.

Laga tandang juga bakal dilakoni sang juara bertahan Liga Italia, Juventus.

Si Nyonya Besar akan melawat ke Stadion Ciro Vigorito, markas tim promosi Benevento, yang diasuh Filippo Inzaghi.