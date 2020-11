Indra Weber Tanggapi Hubungan Kalina dan Vicky Prasetyo, Beri Doa Ini untuk Sang Mantan Kekasih

Indra Weber Ramli Tanggapi Hubungan Kalina dan Vicky Prasetyo, Beri Doa Ini untuk Sang Mantan Kekasih

TRIBUN-MEDAN.com- Indra Weber Ramli, menanggapi hubungan bekas kekasihnya dengan Vicky Prasetyo.

Mantan kekasih Kalina Ocktaranny itupun mendapat berbagai pertanyaan dari netizen terkait hubungan bekas pacarnya dengan Vicky Prasetyo saat ini.

Seorang netizen menanyakan prediksi Indra Weber Ramli terkait hubungan percintaan Kalina Ocktaranny dengan Vicky Prasetyo.

Baca juga: Putra Ahok Sambangi Kediaman Sang Ayah, Dibuat Kesal karena Hal Ini, Kini Tak Tinggal Seatap

Tak menyebut nama secara langsung, netizen itu hanya menggunakan inisial untuk Kalina.

"Kira-kira si K sama yang sekarang bertahan berapa bulan ya bang? Karena dia paling lama sama D aja," tanya seorang netizen.

Unggahan Kalina (instagram)

Pria yang akrab disapa Ramli itu pun mengatakan tak bisa memprediksi usia hubungan Kalina Ocktaranny dan Vicky Prasetyo.

Namun, pria berdarah Minang dan Jerman ini berharap, hubungan dengan Vicky Prasetyo merupakan terakhir kali bagi Kalina Ocktaranny.

"I dont know and hope that will be her last," kata pria yang akrab disapa Ramli ini seperti dikutip Grid.ID dari unggahan di Instagram pribadinya @tischlerei_ramli, Kamis (26/11/2020).

Baca juga: Hasil Liga Inggris -Liverpool Gagal Menang,Kasihan Dirugikan VAR Tiga Kali,Menit Akhir Kena Penalti

Doa Mantan Pacar Kalina (instagram)

Ramli pun menyebut, hubungannya dengan Kalina Ocktaranny berjalan 6 bulan sebelum putus dan ibu Azka Corbuzier itu berpacaran dengan Vicky Prasetyo.