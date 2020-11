MASIH Berlangsung Sassuolo Vs Inter Milan, Nonton Di Sini Live Streaming Gratis dari HP via Twitter

TRIBUN-MEDAN.com - Saat ini masih berlangsung duel antara Sassuolo vs Inter Milan lanjutan Liga Italia pekan ke-9, Sabtu (28/11/2020)

Duel Sassuolo vs Inter Milan berlangsung di Stadion Mapei, kick off pukul 21.00 WIB. Laga ini bisa ditonton gratis live Streaming secara gratis dari HP via twitter.

Gelandang sayap Sassuolo, Jeremie Boga, menegaskan bahwa timnya dalam kondisi siap tempur dan berharap bisa mengalahkan Inter Milan.

Sassuolo yang saat ini menempati peringkat kedua klasemen Liga Italia sedang diselimuti kepercayaan diri tinggi menjelang partai kandang menjamu Inter Milan.

Bersama AC Milan dan Juvenrus, klub berjulukan I Neroverdi itu menjadi tim yang belum tersentuh kekalahan.

Dari delapan pertandingan yang sudah mereka lalui, skuad besutan Roberto De Zerbi itu membukukan lima kemenangan dan tiga hasil imbang.

Hasil bagus itu membuat Sassuolo menempel AC Milan di papan klasemen Liga Italia.

I Neroverdi menghuni peringkat kedua dengan nilai 18, terpaut dua angka dari AC Milan yang bertengger di puncak klasemen.

Di lain pihak, Inter Milan saat ini berada di peringkat kelima klasemen Liga Italia dengan koleksi 15 poin dari 8 pertandingan.

