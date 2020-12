Live SCTV Jam 00.55, Link Streaming Shakhtar Vs Real Madrid, Zidane Akui Los Blancos Angin-anginan

TRIBUN-MEDAN.com - Duel Shakhtar Donetsk vs Real Madrid akan tersaji di Stadion Olimpiade Kiev, Rabu (2/12/2020) dini hari WIB.

Siaran Langsung Shakhtar vs Real Madrid di Liga Champions via Live Streaming TV Online Vidio.com mulai pukul 00.55 WIB.

Real Madrid berpeluang lolos 16 besar Liga Champions andai mampu mengalahkan tuan rumah Shakhtar Donetsk pada matchday 5.

Real Madrid berpeluang lolos 16 besar Liga Champions andai mampu mengalahkan tuan rumah Shakhtar Donetsk pada matchday 5.

Jelang laga tersebut, pelatih Madrid, Zinedine Zidane, mengungkapkan bahwa timnya memang perlu berjuang lebih keras.

Sebab, kondisi tim berjuluk Los Blancos itu tengah angin-anginan atau inkonsisten, baik di Liga Champions maupun Liga Spanyol.

Pada laga terakhir Liga Spanyol pekan ke-10 misalnya, Madrid menelan kekalahan di markasnya sendiri dari tim promosi, Alaves, dengan skor 1-2.

Selain itu, mereka juga kehilangan pemain bintangnya, Eden Hazard, yang mengalami cedera kala melawan Alaves.

"Kami kurang konsisten saat ini, tetapi di Real Madrid selalu ada momen-momen yang menantang," kata Zidane dikutip Marca.

Di sisi lain, pelatih asal Perancis itu memahami yang terjadi di skuatnya. Tetapi, dia juga paham bahwa kondisi tersebut bukanlah yang mereka inginkan.

