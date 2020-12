Link Live Streaming Chelsea Vs Krasnodar, Saatnya Kepa Unjuk Gigi, Mendy Diistirahatkan Lampard

TRIBUN-MEDAN.com - Duel sengit juga bakal tersaji dalam laga terakhir babak penyisihan Liga Champions antara Chelsea vs Krasnodar, Rabu (9/12/2020) dini hari WIB.

Pertandingan antara Chelsea melawan Krasnodar bakal diselenggarakan di Stadion Stamford Bridge, London, Rabu (9/12/2020) pukul 03.00 WIB.

Duel Chelsea vs Krasnodar tak disiarkan langsung SCTV. Namun bisa disaksikan melalui live streaming TV Online Vidio.com yang tersedia di akhir artikel ini.

Selain bisa disaksikan via Vidio.com, anda juga bisa menonton gratis live streaming dari HP.

Untuk link live streamingnya tersedia jelang kick off dimulai akan dicantumkan. Ikuti perkembangan ww.tribun-medan.com jelang kick off Chelsea vs Krasnodar.

Pelatih Chelsea, Frank Lampard telah memastikan Kepa Arrizabalaga akan menjadi starter dalam laga melawan Krasnodar di Liga Champions, dinihari nanti.

Keputusan Lampard untuk menurunkan Kepa didasari alasan bahwa sang pemain telah berlatih dengan baik selama ini.

Posisi penjaga gawang utama Chelsea yang sebelumnya ditempati oleh Kepa secara tidak langsung memang direbut oleh Edouard Mendy.

Kedatangan Mendy seakan-akan membuat Kepa harus rela jadi penghangat bangku cadangan.

Apalagi performa Mendy bersama Chelsea tergolong cukup menawan sejak didatangkan dari Rennes.