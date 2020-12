Jelang Natal Harga Beberapa Komoditas Pangan Mulai Merangkak Naik

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Jelang Natal harga beberapa komoditas pangan di Kota Medan mulai mengalami kenaikan.

Kenaikan harga ini terjadi pada cabai rawit, daging ayam, dan komoditas lainnya.

Dari pantauan Tribun-Medan.com di Pasar Pusat Pasar Medan pedagang mengaku kenaikan harga ini sudah terjadi sekitar sepekan ini. Misalnya harga cabai rawit kini berada di harga Rp 48.000 per kg nya, padahal untuk harga normal berada di harga Rp 30.000 per kg.

"Harganya sudah naik sejak seminggu inilah. Ini terjadi karena stok cabai memang tidak banyak. Ditambah curah hujan yang cukup tinggi sekarang," kata salah satu pedagang di Pasar Pusat Pasar Medan Sardak Tamba, Selasa (15/12/2020).

"Biasanya harga cabai rawit ini Rp 30.000 sampai Rp 35.000 per kg. Ada dua jenis cabai rawit ini cabai rawit biasa harganya Rp 48.000 per kg sedangkan cabai rawit jenis bencong berada diharga Rp 42.000 per kg," lanjutnya.

Sementara itu, harga cabai merah hari ini turun jadi Rp 40.000 per kg yang sehari sebelumnya Rp 48.000 per kg.

"Jadi kalau cabai merah ini memang gak bisa di tebak selalu naik turun. Semalam, Senin (14/12/2020) harganya Rp 48.000 per kg hari ini turun Rp 40.000 itupun tetap tidak murah," jelasnya.

Sementara itu untuk harga komoditas lainnya seperti bawang merah mengalami penurunan kini di harga Rp 20.000 per kg sebelumnya sempat di harga Rp 32.000 per kg.

Lalu harga bawang putih masih normal di harga Rp 24.000 per kg, harga cabai hijau juga normal Rp 28.000 per kg, dan harga tomat Rp 5.000 hingga Rp 8.000 .per kg.

"Begitupun untuk harga ini bisa saja bergerak naik lagi menjelang hari Natal dan Tahun Baru. Karena pasokan akan menipis karena banyak petani yang libur," ungkapnya.