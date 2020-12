Inilah Wanita Tercantik di Dunia versi Top Beauty World, Tapi Sosok Wanita Ini Malah Jadi Perdebatan

TRIBUN-MEDAN.com - Nama Hande Ercel belakangan jadi sorotan.

Pasalnya ia didaulat sebagai sosok wanita tercantik di dunia peringkat pertama versi Top Beauty World.

Baru-baru ini, Hande Ercel berhasil mencuri perhatian warganet.

Hal tersebut lantaran bermula ketika TB World merilis daftar 100 wajah tercantik di dunia tahun 2020.

Hande berhasil menggantikan posisi Yoona SNSD sebagai The Most Beautiful Woman of 2020 yang dibuat TB World.

Hande Erçel (Pinteres)

Seperti diketahui, Yoona SNSD tahun sebelumnya menempati posisi puncak daftar tersebut.

Siapa sosok Hande Ercel ?

Hande Ercel merupakan artis yang lahir di Turki 24 November 1993.

Ia tercatat tidak hanya berprofesi sebagai artis tapi juga seorang model.

Karier Hande sebagai model dimulai ketika dia menang kontes Miss Civilization of Turkey tahun 2012.