LIVE Mola TV Jam 03.00, Link Streaming Man United vs Wolves, Setan Merah Incar Pesta Gol

TRIBUN-MEDAN.com - Pekan ke-16 Liga Inggris akan tersaji duel sengit antara Manchester United vs Wolves di Stadion Old Trafford, Selasa (29/12/2020) malam waktu setempat atau Rabu dini hari WIB.

Duel Man United vs Wolves bisa disaksikan via live streaming Mola TV. Link Live Streaming Man United vs Wolves bisa diakses di bagaian akhir artikel.

Selain bisa disaksikan via Mola TV, anda juga bisa menyaksikan live streaming gratis dari HP. Untuk link streaming gratis, bar bisa diakses saat menjelang kick off.

Pelatih Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, mengincar kemenangan besar lagi ketika menjamu Wolverhampton Wanderers (Wolves) pada laga pekan ke-16 Premier League atau kompetisi teratas Liga Inggris.

Meski baru saja ditahan imbang 2-2 oleh Leicester City, Manchester United sejatinya tampil bagus pada pertandingan kandang terakhir mereka di pentas Premier League.

Klub berjulukan Setan Merah itu sukses melibas Leeds United dengan skor 6-2 pada laga home pekan ke-14 Liga Inggris, Minggu (20/12/2020).

Baca juga: Ibrahimovic Terancam Absen Lebih Lama, AC Milan Tak Mau Ambil Risiko

Ole Gunnar Solskjaer pun berharap anak asuhnya bisa mengulangi penampilan apik seperti ketika menggulung Leeds.

"Ya, tentu saja. Pada pertandingan terakhir di Old Trafford kami mencetak enam gol dan saya yakin anak-anak menantikan permainan seperti itu lagi," kata Solskjaer menjelang laga Man United vs Wolves, dikutip dari laman resmi klub.

Pada musim lalu, Manchester United terhitung tiga kali menghadapi Wolves dalam kurun waktu kurang dari 30 hari, yakni dua kali di Piala FA dan sekali di Premier League.

Menurut Solskjaer, Wolves adalah tim berkualitas dan wajib diwaspadai. Baca juga: Jelang Man United Vs Wolves, Solskjaer Tegaskan Dukungan untuk Maguire.

Baca juga: Khabib Nurmagomedov Vs Conor McGregor Jilid II Bakal Jadi Duel Fenomenal UFC