Kiki Fatmala Bagikan Kabar Telah Menikah dengan Pria Bule, Lihat Potret Pernikahannya

Pada foto yang diunggahnya, tampak Kiki Fatmala mengenakan gaun berwarna putih sambil memegang seikat bunga mawar merah,

Ia berdiri di sebelah pria bule yang mengenakan rompi biru.

TRIBUN-MEDAN.com - Kabar bahagia datang dari bintang film lawas, Kiki Fatmala.

Aktris yang dikenal melalui serial televisi Si Manis Jembatan Ancol itu resmi melepas status jandanya setelah 14 tahun.

Melalui akun Instagram pribadinya, Kiki Fatmala membagikan foto mesra pernikahannya dengan pria bule.

Meski demikian, ia tidak menyebutkan identitas sosok pria bule yang menjadi suaminya itu.

"What therefore God hath joined together, let not man put asunder (Apa yang dikata Tuhan telah bersatu, janganlah manusia memisahkan)," tulis Kiki di sebagai caption foto Instagram, Senin (28/12/2020).

Kiki Fatmala bersama suami barunya, bule tampan yang disebut mirip Indro Warkop. (Instagram @qq_fatmala)

Kiki juga tak menerangkan kapan tepatnya ia melangsungkan pernikahan.