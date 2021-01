LIVE RCTI Man United Vs Watford Jam 03.00, Solskjaer Bahas Masa Depan Van de Beek

Para pemain Manchester United menempati gol Bruno Fernandes ke gawang Aston Villa pada laga lanjutan Liga Inggris di Stadion Old Trafford, Manchester, pada Sabtu (2/1/2021) dini hari WIB.

TRIBUN-MEDAN.com - Lanjutan Piala FA babak ketiga akan tersaji duel antara Manchester United vs Watford, Sabtu (9/1/2021) waktu setempat atau Minggu dini hari.

Laga Man United vs Watford bakal berlangsung di Old Trafford, disiarkan langsung RCTI pukul 03.00.

Duel Man United vs Watford juga bisa disaksikan via live streaming gratis dari HP dari RCTI+. Link Live Streaming Man United vs Watford tersedia di bagian akhir artikel ini.

Pemain tengah Manchester United asal Belanda, Donny van de Beek, kesulitan untuk bersaing di tim utama Setan Merah.

Donny van de Beek sejauh ini baru dua kali tampil sebagai starter Man United di pentas Liga Inggris.

Tak heran jika rumor berkembang menyebutkan gelandang 23 tahun itu lebih baik hengkang dari Man United.

Namun, pelatih tim berjuluk Setan Merah, Ole Gunnar Solskjaer, tak ingin melepas begitu saja sang gelandang.

Dia memastikan Van de Beek tetap menjadi bagian penting dalam rencananya membesut Man United.

Paling anyar, pelatih asal Norwegia tersebut memastikan sang pemain akan tampil sebagai starter kontra Watford di ajang Piala FA.

"Saya selalu menjawab pertanyaan ini berkali-kali," tegas Solskjaer ketika ditanya soal masa depan Donny van de Beek dikutip Goal.