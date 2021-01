SIARAN Bola Liga Inggris Malam Ini, Link Streaming Liverpool Vs Burnley,Tempel Ketat Duo Manchester

TRIBUN-MEDAN.com - Liga Inggris akan kembali berlanjut dengan pertandingan Liverpool vs Burnley di Anfield, Jumat (22/1/2021) dini hari WIB.

Laga antara Liverpool vs Burnley akan terhelat pada Jumat (22/1/2021) pukul 03.00 WIB live Mola TV.

Selain bisa disaksikan via Mola TV, duel Liverpool vs Burnley juga bisa ditonton via live streaming. Link live streaming Liverpool vs Burnley bisa diakses di bagian akhir artikel ini.

Adapun pertandingan tersebut merupakan laga tunda pekan ke-18 Liga Inggris. Meraup poin penuh dari Burnley di rumah sendiri akan menjadi misi The Reds.

Laga ini menjadi tantangan besar bagi The Reds untuk menempel ketat para pesaing di atasnya.

Pasalnya, Mohamed Salah dkk tentu harus memutus tren negatif tak pernah menang dalam empat laga terakhir.

Hasil minor itu pun membuat Liverpool terjun ke peringkat keempat dengan 34 poin dari 18 laga. The Reds tertinggal empat poin dari Leicester City dan Manchester City yang ada di atasnya.

Sementara itu, selisih angka mereka semakin jauh dengan sang pemuncak klasemen, Manchester United, yang baru saja mencapai 40 poin usai kemenangan 2-1 atas Fulham, Kamis (21/1/2021) dini hari.

Dengan demikian, jelas kemenangan adalah hasil mutlak bagi Liverpool sehingga dapat menempel ketat para pesaing sekaligus memperkuat asa untuk mempertahankan gelar.

Meski tengan dirundung inkonsistensi, pasukan Juergen Klopp diprediksi dapat menyelesaikan misinya dengan baik.