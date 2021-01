Mytha Lestari Buat Intro Single Terbaru dari Omelannya Pada sang Suami : Ini Kejadian Lucu Banget

TRIBUN-MEDAN.com- Hal unik dilakukan Mytha Lestari pada single terbarunya.

Baru-baru ini, sang musisi membagikan sebuah pengalaman lucu sekaligus promosi untuk singe barunya di akun Instagram miliknya (@mytha_lestari).

"Ini kejadian lucu banget sumpah!" tulisnya.

Ia pun menjelasan bahwa pernah sedang marah pada sang suami, namun Barry diam-diam merekam dan menjadikannya intro untuk single terbaru Mytha nanti.

"Lagi sebel sama Barry terus kaya ngomel tipis, eh ternyata dia rekam terus dijadiin intro buat single terbaru aku," jelasnya.

Dalam unggahannya tersebut, Mytha menyertakan video di mana dirinya terlihat sedang marah-marah pada suaminya.

"..this is something that I really, really, really wanna talk about," bunyi omelannya pada sang suami.

Mytha Lestari saat ditemui di Bhinneka Tunggal Cinta, Jakarta, Sabtu (21/10/2017) (Lola/Grid.ID)

"So, you better listen!" lanjutnya pada sang suami.

Kalimat itulah yang akhirnya dijadikan intro pada single terbaru Mytha oleh sang suami.