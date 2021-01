Link Streaming AC Milan Vs Atalanta, Prediksi Line Up Kedua Tim, Menanti Debut Mandzukic

TRIBUN-MEDAN.com - Duel AC Milan vs Atalanta lanjutan Liga Italia pekan ke-19 akan dihelat di Stadion San Siro, Sabtu (23/1/2021) atau Minggu dini hari WIB.

Laga AC Milan vs Atalanta bisa disaksikan juga via live streaming gratis dari HP via RCTI+. Link Live Streaming AC Milan vs Atalanta bisa diakses di bagian akhir artikel ini.

Dalam laga nanti, Striker anyar AC Milan, Mario Mandzukic, berpeluang debut pada laga tersebut.

Pelatih AC Milan, Stefano Pioli, menyebut Mandzukic saat ini dalam kondisi fit dan siap bermain meskipun baru diresmikan pada Selasa (19/1/2021) waktu setempat.

Jika Pioli memberi kesempatan debut, Mandzukic kemungkinan akan bermain sebagai pemain pengganti pada laga nanti.

Pioli diprediksi lebih memilih menurunkan trio Rafael Leao, Brahim Diaz, dan Samu Castillejo, untuk menyokong Zlatan Ibrahimovic di lini depan.

Adapun Jens Petter Hauge dan Ante Rebic juga bisa diandalkan Pioli untuk mengisi pos gelandang serang dalam skema 4-2-3-1.

Ante Rebic menjadi salah satu dari tiga pemain AC Milan yang bisa kembali bermain pada laga nanti setelah pulih dari Covid-19.

Dua pemain lainnya adalah Theo Hernandez dan Rade Krunic. Adapun Hakan Calhanoglu yang terinfeksi virus corona pekan lalu masih belum bisa bermain pada laga nanti.

Selain Calhanoglu, terdapat empat pemain AC Milan yang juga dipastikan absen, yakni Alexis Saelemaekers, Ismael Bennacer, Matteo Gabbia, dan sang kapten, Alessio Romagnoli.