JAM Tayang Siaran Tottenham Vs Liverpool, Live Streaming Mola TV, Mou Sindir Sikap Klopp yang Murka

Hasil Liga Inggris Liverpool vs Tottenham. Striker Liverpool, Roberto Firmino, berhasil menanduk bola dan membawa timnya menang atas Tottenham Hotspur, Kamis (17/12/2020)

TRIBUN-MEDAN.com - Pekan ke-20 Liga Inggris akan tersaji duel big match antara Tottenham Hotspur vs Liverpool, Kamis (28/1/2021) malam atau Jumat dini hari nanti.

Duel Tottenham vs Liverpool berlangsung di Stadion Tottenham Hotpsur, Jumat (29/1/2021), dan bisa disaksikan TV Online Mola TV pukul 03.00 WIB.

Laga Tottenham vs Liverpool juga bisa disaksikan via live streaming. Untuk link live streaming Tottenham vs Liverpool bisa diakses di bagian akhir artikel ini.

Jelang duel, Pelatih Tottenham Hotpur, Jose Mourinho, mengomentari sikap Juergen Klopp yang suka marah-marah.

Pelatih Liverpool, Juergen Klopp, sering kali menunjukkan emosinya dalam pertandingan.

Ia tak sungkan memperlihatkan apa yang ia rasakan di pinggir lapangan.

Terbaru, Klopp terlibat perselisihan dengan manajer Burnley, Sean Dyche, ketika Liverpool dibekuk 0-1 dalam laga lanjutan Liga Inggris pekan lalu.

Insiden tersebut terjadi ketika babak pertama pertandingan Anfield tesebut telah berakhir.

Kamera menangkap sebelum masuk ke ruang ganti, Dyche terlihat sempat sedikit berbicara kepada Klopp.

Sontak perkataan bos Burnley itu membuat Klopp marah-marah. Ia pun mengejar Dyche yang sedang berjalan di lorong dan kemudian kedua manajer saling menebar amarah.