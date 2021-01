LIVE RCTI Inter Milan vs Benevento Liga Italia, Conte Minta Lukaku Dkk Tampil Lebih Kejam

TRIBUN-MEDAN.com - Liga Italia pekan ke-20 malam ini akan tersaji duel antaraInter Milan yang akan menjamu Benevento pada Sabtu (30/1/2021) malam waktu setempat atau Minggu dini hari WIB.

Laga Inter Milan vs Benevento bakal dilangsungkan di Stadion Giuseppe Meazza, dan disiarkan langsung RCTI pukul 02.45 WIB.

Duel Inter Milan vs Benevento bisa juga ditonton via live streaming gratis di RCTI+. Link streaming Inter Milan vs Benevento bisa diakses di akhir artikel ini.

Inter Milan sejatinya memiliki modal bagus ketika bersua Benevento, meski sempat ditahan 0-0 oleh Udinese pada pertandingan terakhir.

I Nerazzurri, julukan Inter Milan, saat ini merupakan tim paling produktif di Serie A dengan gelontoran 45 gol dari 19 pertandingan.

Produktivitas pasukan Antonio Conte mengungguli Atalanta dan AS Roma yang sama-sama mencetak 44 gol.

Namun, ketajaman Inter tersebut belum membuat Conte puas.

Menjelang duel kontra Benevento, Conte ingin Romelu Lukaku dkk bermain lebih kejam di depan gawang lawan.

"Satu-satunya hal yang bisa kami lakukan adalah melatih kemampuan menembak dan kualitas bola terakhir kami. Kami banyak menciptakan (peluang) dan seringkali kiper lawan menjadi pemain terbaik ketika menghadapi kami," ucap Conte dilansir dari laman resmi Inter Milan.

"Kami harus lebih kejam dan memiliki tekad untuk mencetak gol. Kami bisa dan harus berkembang," ucap Conte menegaskan.

