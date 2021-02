SEDANG BERLANGSUNG Juventus Vs AS Roma, Live RCTI, Tonton Di Sini Live Streaming Gratisnya

TRIBUN-MEDAN.com - Sedang berlangsung saat ini duel sengit Liga Italia pekan ke-21 antara Juventus vs AS Roma di Stadion Allianz, Minggu (7/2/2021) pukul 00.00 WIB.

Duel Juventus vs AS Roma disiarkan langsung RCTI. Namun, duel Juventus vs AS Roma bisa juga anda saksikan via live streaming gratis dari HP.

Link live streaming gratis dari HP, bisa diakses di bagian akhir artikel ini.

Prediksi susunan pemain Grande Partita Juventus vs AS Roma Liga Italia pekan 21, Andrea Pirlo mengkonfirmasi belum bisa memainkan Aaron Ramsey dan Paulo Dybala.

Paulo Dybala dan Aaron Ramsey dipastikan oleh Pirlo belum bisa bermain pada laga akhir pekan ini karena kondisinya belum fit sepenuhnya.

Juventus membidik poin penuh dalam laga kandangnya kali ini guna mengambil alih posisi tiga klasemen Liga Italia yang menjadi kepemilikan AS Roma.

Sedangkan misi AS Roma jelas berbanding terbaik dengan Juventus, yakni ingin memperkuat posisinya saat ini sekaligus tak tertinggal jauh dalam gerbong perburuan gelar Scudetto Liga Italia.

Andrea Pirlo selaku pelatih kepala Juventus memiliki dua opsi untuk lini penyerangan mereka.

Duet Cristiano Ronaldo-Dejan Kulusevski menjadi opsi paling rasional Pirlo. Mengingat keduanya dalam beberapa laga terakhir bermain bareng.

Sedangkan opsi kedua ialah menduetkan Cristiano Ronaldo dengan Alvaro Morata.