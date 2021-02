CARA YouTuber Asal Medan Pamer Kehamilan Anak Keduanya, Unik dan Lucu: Arsenio akan Punya Adik

TRIBUN-MEDAN.COM - Bahagia tengah dirasakan oleh keluarga Arif Muhammad atau dikenal sebagai sosok 'Mak Beti'. istri dari Youtuber ini mengumumkan kehamilan anak kedua.

Dita Audina mengumumkan kebahagiannya melalui Instagramnya pada Jumat (22/2/2021) lalu

Dengan unggahan foto menggemaskan, banyak netizen yang menanggapi unggahan tersebut.

Unggah foto menggemaskan anak pertama sambil memamerkan test pack positif.

Dita mengunggah foto agak berbeda dengan pengumuman hamil biasanya.

Memang, ia mengunggah foto test pack yang bertuliskan 'pregnant' sebagai pengumuman hamilnya.

Namun, hasil test pack tersebut dilengkapi dengan adanya anak pertama mereka, yang sedang menangis menjadi latar belakang dari foto ini.

"Maaf ya Abang Acen karena tanggung jawabnya sebagai abang dipercepat nak. MashaAllah nanti kalian tumbuh berbarengan, semoga abang Acen lebih bijak ya sayang," tulis Dita di akun Instagram Miliknya @ditaaudina untuk anak pertamanya.

Tak lupa Dita menyebut jika kehadiran anak keduanya nanti dengan Arif Muhammad tidak akan mengubah rasa sayang 'Emak' dan 'Abah', sebutan untuk Arif dan Dita, kepada Arsen.

"Emak Abah sayang abang Acen more and more," katanya.