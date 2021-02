Inilah 5 Drama Korea (Drakor) Terbaru yang Mendebarkan, Dibintangi oleh Yoona dan Park Shin Hye

Inilah 5 Drama Korea (Drakor) Terbaru Tentang Pembunuhan dan Jurnalis, Dibintangi oleh Yoona dan Park Shin Hye.

TRIBUN-MEDAN.COM -- Ada beragam hal yang bisa Anda lakukan untuk menghabiskan waktu luang Anda, seperti menonton drama Korea (drakor).

Ada juga yang mengisahkan kisah hidup seseorang, sehingga drakor menjadi nyata.

Selain mengisi waktu luang menonton drakor, Anda juga bisa belajar tentang kehidupan dari drakor yang Anda tonton.

Jika Anda bingung dengan drakor yang ingin Anda tonton, berikut 5 rekomendasi drama Korea yang tayang di JTBC.

Drama-drama tersebut dibintangi oleh beberapa artis terkenal, mulai dari Yoona SNSD hingga Park Shin Hye.

Selain itu memiliki beragam genre, seperti pembunuhan, jurnalis, romance hingga fantasy.

1. She Would Never Know/Sunbae, Don’t Put That Lipstick (18 Januari 2021)

Drakor She would never know (jtbc) (Istimewa)

‘She Would Never Know’ atau ‘Sunbae, Don’t Put That Lipstick’ merupakan drama yang diadaptasi berdasarkan novel web tahun 2017.

Drama terbaru dari JTBC ini meceritakan hubungan seorang perempuan muda yang sukses sebagai pemimpin tim di perusahaan kosmetik dengan pria lebih muda.