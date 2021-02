LINK Live Streaming Chelsea vs Man United, Tak Disiarkan TV Nasional, Live Mola TV Jam 23.30 WIB

Live Streaming Chelsea vs MU, Liga Inggris

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan live streaming duel akbar di Liga Inggris akhir pekan ini antara Chelsea vs Manchester United, Minggu (28/2/2021) malam.

Manchester United dijadwalkan menyambangi markas Chelsea dalam laga pekan ke-26 Liga Inggris 2020-2021.

Duel itu akan tersaji di Stamford Bridge, Minggu (28/2/2021) pukul 23.30 WIB. Laga ini tak disiarkan NETV TV, tapi bisa disaksikan via live streaming Mola TV.

Link Live Streaming Chelsea vs Man United bisa diakses di bagian akhir artikel ini. Duel Chelsea vs Man United juga bisa disaksikan via live streaming secara gratis dari HP anda.

Namun untuk ling streaming gratis bisa diakses saat menjelang kick off. Ikuti perkembangan live streaming di www.tribun-medan.com.

Jelang duel kiper Chelsea, Edouard Mendy, membeberkan sifat pelatih Thomas Tuchel yang bikin The Blues bangkit di Liga Inggris.

Pelatih anyar Chelsea, Thomas Tuchel, mampu mengembalikan performa terbaik The Blues.

Dari 8 pertandingan di semua kompetisi yang sudah dilakoni, Chelsea berhasil memenangi 6 laga dan memperoleh 2 hasil imbang.

Tak hanya itu, mantan pelatih Paris Saint-Germain itu juga mampu memperbaiki posisi Chelsea di klasemen sementara Liga Inggris musim 2020-2021.

Kini Chelsea bertengger di posisi kelima klasemen sementara dengan torehan 43 poin dari 25 pertandingan.