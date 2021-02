Prediksi AS Roma Vs AC Milan, Jago Kandang Duel Jago Tandang, Link Streaming Gratis dari HP

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan live streaming gratis duel AS Roma vs AC Milan dalam lanjutan Liga Italia pekan ke-24, Minggu (28/2/2021) waktu setempat atau Senin dini hari.

Duel Grande Partita AS Roma vs AC Milan akan dihelat di Stadion Olimpico, Roma, pukul 02.45 WIB. Laga ini disiarkan langsung RCTI.

Namun laga AS Roma vs AC Milan juga bisa disaksikan secara gratis dari HP anda via live streaming di RCTI+.

Link live streaming AS Roma vs AC Milan bisa diakses di bagian akhir artikel ini.

Duel dua kesebelasan diprediksi bakal berjalan sengit karena mempertemukan tim jago kandang dan tim yang kuat ketika melakoni laga tandang.

Melansir Transfermarkt, AS Roma menjadi tim dengan catatan kandang terbaik di Liga Italia musim ini.

Dari 12 laga home, I Giallorossi belum pernah kalah. Mereka meraup sembilan kemenangan dan tiga hasil imbang.

Total, AS Roma meraup 30 poin kandang, lebih dari separuh poin keseluruhan mereka di klasemen Liga Italia musim ini (44 poin).

Catatan kandang Roma lebih baik dari Inter Milan (28 poin), Juventus (26), dan rival sekota mereka Lazio (23).

Sebelum menjamu AC Milan dini hari nanti, Roma menjalani laga kandang terbaru mereka pada giornata ke-22 melawan Udinese.