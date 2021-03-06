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Liga Inggris

SEDANG BERLANGSUNG Burnley Vs Arsenal, Akses Di Sini Nonton Live Streaming Gratis dari HP

Duel Burnley vs Arsenal akan terjadi di Stadion Turf Moor pada Sabtu (6/3/2021) malam WIB. Kick-off pukul 19.30 WIB.

zoom-inlihat foto SEDANG BERLANGSUNG Burnley Vs Arsenal, Akses Di Sini Nonton Live Streaming Gratis dari HP
(AFP/JOE KLAMAR)
Bek Arsenal David Luiz (kedua dari kanan) merayakan gol bersama rekan satu timnya selama pertandingan Grup B Liga Europa antara Rapid Vienna vs Arsenal di Vienna, Austria, pada 22 Oktober 2020. 

TRIBUN-MEDAN.com - Saat ini sedang berlangsung live streaming Liga Inggris antara Burnley vs Arsenal pekan ke-28, Sabtu (6/3/2021) malam.

Duel Burnley vs Arsenal akan terjadi di Stadion Turf Moor pada Sabtu (6/3/2021) malam WIB. Kick-off pukul 19.30 WIB.

Laga ini tak live di TV Nasional, namun bisa disaksikan via live streaming berbayar di Mola TV.

Selain bisa disaksikan di Mola TV, bisa juga ditonton via live streaming gratis dari HP.

Link Live Streaming Burnley vs Arsenal secara gratis bisa diakses di bagian akhir artikel ini.

Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, masih mengingat jelas kekalahan dari Burnley pada pertemuan pertama.

Arsenal kalah 0-1 dari Burnley pada putaran pertama Liga Inggris, tepatnya 13 Desember 2020 di Emirates Stadium.

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Kini tim berjuluk The Gunners itu akan bertandang ke markas Burnley pada gelaran Liga Inggris pekan ke-28.

"Saat itu adalah pertandingan yang pahit," kata Mikel Arteta dikutip laman resmi The Gunners.

"Saya pikir mereka klub luar biasa, Sean Dyche dan staf pelatih (Burnley) bekerja dengan baik beberapa tahun terakhir berkat sumber daya yang mereka miliki."

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Editor: Ilham Fazrir Harahap
Sumber: Tribun Medan
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