Liga Inggris
SEDANG BERLANGSUNG Burnley Vs Arsenal, Akses Di Sini Nonton Live Streaming Gratis dari HP
Duel Burnley vs Arsenal akan terjadi di Stadion Turf Moor pada Sabtu (6/3/2021) malam WIB. Kick-off pukul 19.30 WIB.
TRIBUN-MEDAN.com - Saat ini sedang berlangsung live streaming Liga Inggris antara Burnley vs Arsenal pekan ke-28, Sabtu (6/3/2021) malam.
Duel Burnley vs Arsenal akan terjadi di Stadion Turf Moor pada Sabtu (6/3/2021) malam WIB. Kick-off pukul 19.30 WIB.
Laga ini tak live di TV Nasional, namun bisa disaksikan via live streaming berbayar di Mola TV.
Selain bisa disaksikan di Mola TV, bisa juga ditonton via live streaming gratis dari HP.
Link Live Streaming Burnley vs Arsenal secara gratis bisa diakses di bagian akhir artikel ini.
Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, masih mengingat jelas kekalahan dari Burnley pada pertemuan pertama.
Arsenal kalah 0-1 dari Burnley pada putaran pertama Liga Inggris, tepatnya 13 Desember 2020 di Emirates Stadium.
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Kini tim berjuluk The Gunners itu akan bertandang ke markas Burnley pada gelaran Liga Inggris pekan ke-28.
"Saat itu adalah pertandingan yang pahit," kata Mikel Arteta dikutip laman resmi The Gunners.
"Saya pikir mereka klub luar biasa, Sean Dyche dan staf pelatih (Burnley) bekerja dengan baik beberapa tahun terakhir berkat sumber daya yang mereka miliki."
Sedang Berlangsung Burnley vs Arsenal
Link Streaming Burnley vs Arsenal
Link Live Streaming Burnley vs Arsenal
Live Streaming Burnley Vs Arsenal
Live Mola TV Burnley Vs Arsenal
Burnley Vs Arsenal
Liga Inggris
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