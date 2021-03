Pesan Khusus Wulan Guritno kepada Anak-anaknya Agar Tak Mengulangi (Mencontoh) Kesalahannya

TRIBUN-MEDAN.COM - Aktris Wulan Guritno mengungkapkan pesan yang diberikan kepada tiga anaknya agar tak melakukan kesalahan yang sama seperti dirinya di masa lalu.

Pertanyaan ini muncul dari presenter Melaney Ricardo.

"Aku selalu nerapin be yourself, itu yang paling utama," kata Wulan Guritno, dikutip dari kanal YouTube Melaney Ricardo, Sabtu (6/3/2021).

Menurut aktris berdarah Inggris itu makna dari be yourself sangat dalam.

"Karena kan kadang kita termakan oleh kehidupan manusia lainnya. Iri, dengki, itu kan karena tidak be yourself. Kita harus menerima diri kita sendiri, itu yang paling utama," jelas Wulan Guritno.

"And focus on what you want, bukan keinginan orang lain atau seperti orang lain gitu, Jadi itu harus melihat ke dalam diri sendiri apa yang benar-benar lu mau. Paling kuncinya dua itu, be yourself and then knowing you want," lanjutnya yang dikutip dari Kompas.com.

Dengan begitu menurut Wulan seseorang akan disiplin dan fokus mencapai keinginan.

Sebagai informasi, dari pernikahan dengan aktor Attila Syach, Wulan memiliki anak bernama Shaloom Razade.

Setelah bercerai dari Attila, pada 2009 Wulan menikah dengan sutradara Adilla Dimitri dan dikaruniai sepasang anak, London Abigail dan Jeremiah Alric.

Sayangnya baru-baru ini diketahui Wulan Guritno menggugat cerai Adilla Dimitri.