JADWAL Tayang Liverpool Vs RB Leipzig, The Reds Punya Modal Bagus, Malah Tertekan dari Tim Tamu

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal siaran langsung Liga Champions malam ini akan tersaji antara Liverpool vs RB Leipzig, Selasa (9/3/2021) malam waktu setempat atau Rabu dini hari.

Liverpool menyambut RB Leipzig dalam laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2020-2021, Rabu (10/3/2021) waktu setempat atau Kamis pukul 03.00 WIB.

Duel ini tak disiarkan SCTV, lantaran menayangkan pertandingan Juventus vs Porto. Namun laga Liverpool vs RB Leipzig bisa disaksikan via live streaming di TV online Vidio.com.

Laga Liverpool versus RB Leipzig itu tak akan digelar di Anfield, melainkan di Puskas Arena, Budapest, seperti pada leg pertama, karena adanya pembatasan penerbangan akibat pandemi COVID-19.

Liverpool diklaim lebih tertekan dari RB Leipzig meski meraih kemenangan pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions.

Liverpool sendiri menyongsong pertandingan tersebut dengan penuh percaya diri lantaran membawa modal kemenangan pada pertemuan pertama.

Pada leg pertama, The Reds menang dengan skor 2-0 berkat gol yang diciptakan oleh Mohamed Salah (menit ke-53) dan Sadio Mane (58').

Keunggulan itu membuat pasukan Juergen Klopp telah menempatkan satu kakinya di perempat final.

Sementara bagi RB Leipzig, ini akan menjadi ujian yang berat karena mesti mengatasi defisit dua gol.

Kendati demikian, Mohamed Salah dkk diklaim akan lebih tertekan ketimbang RB Leipzig dalam laga tersebut.