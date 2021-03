Song Hye Kyo dan Jang Ki Yong Bintangi Drakor Terbaru Now We Are Breaking Up, Catat Jadwal Tayangnya

TRIBUN-MEDAN.COM - Satu lagi serial drama korea romantis terbaru akan meramaikan dunia perfilman.

Berita ini tentu jadi kabar bahagia untuk para pecinta drama korea atau yang populer juga disebut drakor.

SBS akan kembali memproduksi drama romantis dengan judul 'Now, We Are Breaking Up'.

Yang lebih membahagiakan lagi, drama ini akan diperankan oleh para mega bintang.

Mulai dari Song Hye Kyo, Jang Ki Yong, Choi Hee Soo, dan Kim Joo Heon.

Diketahui jika pada bulan November lalu, mantan istri Song Joong Ki itu sempat mempertimbangkan tawaran untuk drama ini.

Dan pada hari ini, Rabu (10/3/2021) yang bersangkutan telah menyetujui untuk memerankan drama romantis tersebut.

Sesuai dengan judulnya, drama ini akan dipenuhi dengan kisah cinta dan perpisahan yang emosional.

Song Hye Kyo akan berperan sebagai Ha Young Eun, yang berprofesi sebagai seorang manajer dari tim desain di label fashion.

Dalam perannya kali ini mantan istri Song Joong Ki itu memiliki karakter yang cerdas dan identik dengan gaya berpakaiannya yang kekinian.