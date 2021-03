HASIL & Jadwal Liga Champions, Daftar 8 Peserta Lolos, Babak Perempat Final Semakin Seru

TRIBUN-MEDAN.com - 2 tim lagi menyusul, Bayern Munchen dan Chelsea memastikan kemenangannya di duel babak 16 Besar Liga Champions, Kamis (18/3/2021) dini hari tadi.

Chelsea menggenggam tiket babak delapan besar Liga Champions usai menjungkalkan wakil Liga Spanyol, Atletico Madrid, Kamis (18/3/2021).

Pada leg kedua yang dihelat di Stadion Stamford Bridge, The Blues mampu mengalahkan Los Rojiblancos lewat kedudukan 2-0.

Bayern Munchen pun terlalu perkasa bagi Lazio. Bayern Munchen menang 2-1 Lazio (agregat 6-2).

Baik Bayern Munchen dan Chelsea, sama sama maju ke babak Perempat Final Liga Champions.

Mereka menyusul enam klub yang sudah mengantoni tiket Liga Champions setelah menyelesaikan babak 16 Besar Liga Champions .

Mereka adalah Borussia Dortmund , Liverpool , Manchester City , Paris Saint-Germain (PSG) , FC Porto dan Real Madrid .

Berikut klub peserta perempat Final Perempat Liga Champions

1. Dortmund (GER)

UEFA ranking: 12

European Cup best: winners (1997)

Last season: round of 16 (L vs Paris)