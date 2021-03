MANTAN Model Majalah Dewasa Ini Ngaku Siap Dibully Gegara Lakukan Hal Ini, Banjir Komentar Netizen

MANTAN Model Majalah Dewasa Ini Ngaku Siap untuk Dibully Gegara Lakukan Hal Ini, Banjir Komentar Netizen

TRIBUN-MEDAN.com- Model dan juga artis Anggita Sari diketahui mengubah penampilannya dengan tidak lagi mengenakan hijab.

Melalui unggahan Instagram, @anggitasari612, wanita yang pernah menjadi model majalah dewasa itu memamerkan potret rebahan di rumput.

Tampak dirinya memamerkan senyum manis.

Penampilan baru Anggita Sari pasca melahirkan (kolase Tribun Style)

Pada caption unggahannya, Anggita menyinggung soal bahagia.

"Everyone deserves to laugh.

Everyone deserves to be happy....

Everyone deserves to be LOVED.

(Setiap orang butuh untuk tertawa.

Setiap orang butuh untuk bahagia.

Setiap orang butuh dicintai)" tulis Anggita Sari pada Selasa (16/3/2021).

Sementara di unggahan lain, Anggita Sari memamerkan rambut pendeknya.

Anggita lalu menuliskan ucapan terimakasih kepada orang-orang yang telah mendukungnya.