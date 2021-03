WARGANET Serbu BWF, Usai Tim Indonesia Dipaksa Mundur, Tagar Shame On You Trending

TRIBUN-MEDAN.com - Warganet menyerbu BWF dengan membuat trending tagar Shame On You usai tim Indonesia dipaksa mundur di ajang All England Open 2021

Kabar mengejutkan datang dari tim Indonesia yang tampil di All England 2021.

Pasalnya, Hendra Setiawan dkk harus dipaksa mundur karena mendapatkan pesan dari pemerintah Inggris terkait adanya satu orang yang dinyatakan positif covid-19 dalam pesawat yang sama dengan tim Indonesia saat berangkat ke Inggris, Sabtu (13/3/2021).

Padahal seluruh tim Indonesia sudah dinyatakan negatif baik ketika tiba di Hotel dan saat menjalani kembali tes covid-19 sebelum pertandingan.

Para pemain serta tim manajer pun mempertanyakan kinerja BWF dan kinerja panitia penyelenggara di bawah federasi badminton Inggris.

Usai mendengar kabar Indonesia dipaksa mundur dari All England 2021 warganet merasa geram hingga akhirnya membuat tagar Shame on You dan All England trending di twitter.

Kekesalan mereka pun turun memberikan mention ke bwf media dan bwf official dengan menggunakan bahasa Inggris.

“Shame on you @bwfmedia! Shame On You All England 2021! This is Unfair, just admit that you’re not ready to held this event, this is what you called justice? Ora racist? Damn!,” tulis akun twitter @ayuningtiyas1608.

“I’m with Marcus! BWF must be responsible. All Indonesia players have to be drawn from All England? Really? Why don’t we also have the same justice here?,” tulis akun Mietae27.

Hendra Setiawan dkk. harus dipaksa mundur dari All England 2021.