2 Laga Aroma Final Hasil Undian Perempat Final Liga Champions, Ajang Pembalasan Dendam Neymar

TRIBUN-MEDAN.com - Hasil drawing perempat final Liga Champions, terdapat dua laga dengan aroma final pada delapan besar atau perempat final Liga Champions musim 2020-2021.

Adapun kedua laga yang dimaksud adalah duel Bayern Muenchen vs Paris Saint-Germain (PSG) dan Real Madrid vs Liverpool.

Kedua laga dengan aroma final itu diketahui berdasarkan hasil drawing Liga Champions yang telah berlangsung di markas UEFA, Nyon, Swiss, pada Jumat (19/3/2021) sore WIB.

Selain Bayern vs PSG dan Real Madrid vs Liverpool, hasil drawing perempat final Liga Champions musim ini juga mempertemukan Manchester City vs Borussia Dortmund dan FC Porto vs Chelsea.

Sebelum ini, Bayern Muenchen dan PSG pernah bertemu pada final Liga Champions musim 2019-2020.

Baca juga: JADWAL Liga Spanyol Pekan Ini Celta Vigo Vs Real Madrid, Momen Los Blancos Geser Barcelona

Hasilnya, Bayern Muenchen berhasil mengalahkan PSG dengan skor tipis, 1-0. Sementara itu, Real Madrid dan Liverpool juga pernah berhadapan pada partai puncak Liga Champions musim 2017-2018.

Kala itu, Real Madrid mengakhiri perlawanan Liverpool dengan skor 3-1.

Sejarah pertemuan tersebut kemudian menjadikan laga Bayern vs PSG dan Real Madrid vs Liverpool pada perempat final Liga Champions musim 2020-2021 memiliki aroma final.

Fakta Bayern vs PSG Bayern Muenchen dan PSG sudah bertemu sebanyak sembilan kali di pentas Liga Champions.

Adapun satu pertemuan di antaranya terjadi di final, sedangkan sisanya di fase grup.

Baca juga: UPDATE Jadwal Piala FA Pekan Ini, Leicester Vs Man United, Everton Vs Man City Live RCTI