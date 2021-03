Diisukan Putus sama Amanda Manopo, Billy Syahputra Malah Digadang-gadang Jadian sama Model Seksi Ini

TRIBUN-MEDAN.COM - Hubungan asmara antara Billy Syahputra dan Amanda Manopo dikabarkan merenggang.

Belakangan ini pun Billy Syahputra sudah tidak lagi memamerkan kemesraannya bareng Amanda Manopo lantaran ramai diisukan sudah putus hubungan.

Akhirnya, Billy pun digadang-gadang balikan dengan mantan kekasihnya, Hilda Vitria jika memang sudah putus dengan Amanda.

Hilda pun menjawab kemungkinan itu.

Bahkan keduanya sudah dipertemukan kembali di salah satu acara TV yang membuat kabar balikan beredar ke publik.

Hilda sendiri tidak menutup kemungkinan untuk kembali ke pelukan Billy Syahputra.

Hal tersebut disampaikan oleh Hilda dalam tayangan di kanal YouTube Melaney Ricardo.

"Aku ini enggak pernah mau ngeduluin Tuhan, aku engga mau karena aku engga tau jodoh, maut, rezeki itu udah Tuhan yang ngatur," tutur Hilda Vitria.

Potret Prewedding terbaru Amanda Manopo dan Billy Syahputra viral di media sosial. (Instagram Amanda Manopo)

Meski sudah menjadi mantan kekasih, Hilda mengaku tetap menjalan hubungan baik dengan Billy Syahputra.

"Jadi aku kaya go with the flow aja, aku engga mau mikir terlalu panjang."