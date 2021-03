Gisel Ingin Bohong saat Video Panas 19 Detiknya Viral, Tapi Ada yang Membuatnya Berani Jujur, Siapa?

TRIBUN-MEDAN.COM – Kasus video syur yang menyeret artis Gisella Anastasia dan Michael Yukinobu Defretes atau Nobu sudah bergulir ke pengadilan.

Kasus ini telah memasuki babak persidangan untuk pelaku penyebar masif video 19 detik tersebut.

Diketahui jauh sebelum Gisel dan Nobu dikonfirmasi sebagai orang yang ada dalam video, Gisel sempat bungkam.

Presenter Daniel Mananta kemudian menanyakan perihal kemungkinan Gisel ingin menyangkal keterlibatan dalam kasus video syur dengan tidak mengakui bahwa wanita dalam video adalah dirinya.

Gisel pun memberikan jawaban gamblang pada Daniel dan sang istri Viola Maria melalui video di kanal Youtube Daniel Mananta Network yang tayang pada Senin (22/3/2021).

Daniel membuka pertanyaan dengan mengingat awal kasus tersebut meledak.

“Lets’ flashback a little bit, ketika pertama kali lo tahu video itu keluar saat itu lo lagi liburan? Sama temen-temen rame banyak saat itu?” kata Daniel.

“Kepikiran enggak sih saat itu untuk kita sangkal tuh, kita bohong, ‘Udah ah, you know what?'

"That’s not me. Let’s just say itu bukan gue, itu orang lain, itu orang Thailand’,” tambah Daniel.

Tangkapan layar Gisella Anastasia yang menceritakan tentang pengakuannya pada Daniel Mananta dan istri. ((Youtube Daniel Mananta Network))

Mantan istri Gading Marten tersebut tidak menampik bahwa keinginan untuk membantah dugaan yang mengarah pada dirinya sempat terbesit dalam kepalanya.