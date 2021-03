LIVE Mola TV Perancis Vs Ukraina Malam Ini, Prediksi Susunan Pemain, Mbappe dan Griezman Turun

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal Kualifikasi Piala Dunia 2021 Zona Eropa akan tersaji duel antara Percanis vs Ukraina, Kamis (25/3/2021) dini har WIB.

Duel Prancis vs Ukraina di Kualifikasi Piala Dunia 2022 dapat diakses via Live Streaming TV Online Mola TV dan tak via Net TV.

Pertandingan ini akan digelar di Stade de France, Saint-Denis kick off pukul 02.45 WIB. Link Streaming nonton laga Perancis vs Ukraina bisa diakses di bagian akhir artikel ini.

Prancis dan Ukraina tergabung di grup ini bersama tiga tim lain. Mereka adalah Finlandia, Bosnia-Herzegovia, dan Kazakhstan.

Di partai lainnya pada matchday yang sama, Finlandia akan menjamu Bosnia.

Pada matchday berikutnya, empat hari berselang, Prancis akan bertandang ke Kazakhstan, sedangkan Ukraina akan menjamu Finlandia.

Prancis, yang berstatus juara dunia 2018, adalah favorit nomor satu di grup ini.

Pelatih Didier Deschamps pun telah memanggil pemain-pemain terbaiknya, dari kiper dan kapten Hugo Lloris (Tottenham), bek Raphael Varane (Real Madrid), gelandang Paul Pogba (Manchester United), hingga striker Kylian Mbappe (PSG).

Namun, Karim Benzema, yang on fire bersama Real Madrid, masih tetap tak dipanggil.

Sementara itu, dari kubu Ukraina, pelatih Andriy Shevchenko mempersiapkan tim yang cukup kuat.