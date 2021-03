Kabar Veronica Tan, Singgung Manajer Terbaik di Dunia dan Nama Ahok, Tersenyum Bersama Nathania

TRIBUN-MEDAN.COM - Mantan istri Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Veronica Tan menyinggung sosok perempuan sebagai manajer terbaik di dunia.

Ungkapan itu diunggah Veronica Tan di akun Instagram miliknya, @veronicatan_official.

Dalam Unggahan tersebut Veronica Tan sedang tersenyum.

Di bahunya ada Nathania Purnama yang sedang bersandar.

"How are you Nia? Apa yang kamu kerjakan sekarang adalah sebuah bekal. Masak, cuci, arrange waktu untuk sekolah, belajar, masak, laundry, bersih-bersih rumah adalah bekal," tulis Veronica Tan.

"Bekal untuk jadi seorang perempuan, mahkluk serba bisa, yang selalu dibutuhkan di setiap tempat. Manager terbaik di dunia," tulisnya.

Ia juga meminta Thania untuk belajar dengan sungguh-sungguh dan menjadi perempuan hebat.

"Belajarlah Nak, jadilah perempuan yang hebat, mandiri dan berkarya, karena sesungguhnya itu yang bisa kita berikan sebagai seorang perempuan," tulis Veronica Tan lagi.

"Happy International Women's Day. #internationalwomensday," tulisnya lagi.

Unggahan Veronica Tan ini kemudian mendapat banyak komentar.