Turut Ambil Bagian Earth Hour 2021, Sejumlah Hotel di Medan Berikan Diskon Spesial

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN - Hotel-hotel di Kota Medan turut ambil bagian dalam memperingati Earth Hour 2021.

Earth Hour merupakan sebuah gerakan yang dikampanyekan oleh World Wide Fund for Nature (WWF) untuk pemadaman lampu yang tidak diperlukan di rumah atau perkantoran selama satu jam penuh pada setiap hari Sabtu terakhir di bulan Maret setiap tahunnya.

Kegiatan ini diharapkan meningkatkan kesadaran akan perlunya tindakan serius menghadapi perubahan iklim. Tahun ini, Earth Hour akan jatuh pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021.

Salah satunya adalah Hotel Santika Premiere Dyandra Hotel & Convention. Public Relation Manager Hotel Santika Medan Herry Wahyudi mengatakan pihaknya akan melakukan pemadaman lampu dari jam 20.30 hingga 21.30 WIB.

"Kita ikut berpartisipasi Earth Hour dengan meredupkan beberapa lampu di hotel. Ini merupakan bentuk kepedulian Santika Hotel Indonesia terhadap kondisi Bumi dan lingkungan saat ini sehingga hampir seluruh unit hotel Santika Indonesia turut berpartisipasi," katanya.

Hotel GranDhika Setiabudi Medan yang akan melakukan pemadaman lampu selama 1 jam pada pukul 20.30-21.30 WIB. Pemadaman lampu ini dilakukan di beberapa titik lampu Public Area Hotel GranDhika Setiabudi Medan, Lokio Lounge, dan Andaliman Restaurant.

"Hotel GranDhika Setiabudi Medan akan mengambil bagian dalam gerakan menyelamatkan bumi, melindungi lingkungan, hemat energi dan mengurangi perubahan iklim. Momen ini juga mengajak para tamu untuk ikut serta mematikan lampu dan listrik di kamar," kata Public Relation Hotel GranDhika Setiabudi Medan, Sabtu (27/3/2021).

Ia mengatakan Hotel GranDhika Setiabudi Medan juga sudah menerapkan program save energy, save earth ni dengan memberikan sign dengan menempelkan Sticker Turn Off Light After Use dan Save Water, Save The Earth pada setiap titik Public Area, Kamar Hotel dan Area Office.

"Untuk mengapresiasi para tamu Hotel GranDHika Setiabudi Medan memberikan Spesial Diskon 25% bagi tamu yang berkunjung ke Lokio Lounge dan Andaliman Restaurant," katanya.

Ia mengatakan dengan ketergantungan manusia terhadap listrik terus meningkat dari waktu ke waktu Kampanye Earth Hour tahun ini diharapkan bisa menggerakkan lebih banyak pihak untuk melakukan aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari yaitu hemat energi.