UPDATE Jadwal Siaran Langsung Piala Menpora 2021 Hari Ini, PS Sleman Vs Persela, MU Vs Persebaya

Skuat PS Sleman saat jalani official training jelang duel kontra Madura United Piala Menpora 2021

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal siaran langsung Piala Menpora 2021 hari ini dari grup C, tersaji duel antara PS Sleman vs Persela dan Madura United vs Persebaya, Minggu (28/3/2021).

Laga Madura United vs Persebaya Surabaya berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Minggu (28/3/2021) malam ini.

Duel bergengsi Madura United vs Persebaya Surabaya dijadwalkan mulai pukul 18.15 WIB, Live Indosiar.

Aji Santoso yang menjabat sebagai pelatih Persebaya Surabaya mengkhawatrikan kondisi dar salah satu pemainnya.

Pemain yang dikhawatirkan Aji Santoso yakni Arif Satria berposisi sebagai bek.

Arif Satria dalam persiapan menghadapi Madura United terlihat berlatih secara terpisah dengan hanya mengikuti sesi pemanasan dan latihan ball possession.

Menurut pelatih klub berjuluk Bajul Ijo, Arif diminta menepi saat timnya berlatih taktikal.

Pelatih berusia 50 tahun tersebut tidak ingin memaksakan kondisi anak asuhnya yang belum 100 persen pulih.

"Kondisinya Arif masih mengkhawatirkan. Saya juga lihat dia belum 100 persen sembuh," ujar Aji Santoso dikutip dari laman resmi Persebaya.

"Tadi makanya saya suruh minggir. Daripada lebih parah lagi. Kalaupun besok tidak bisa main juga tidak apa-apa." tambahnya.