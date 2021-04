LIVE Trans7, Jadwal Tayang FP1, Kualifikasi MotoGP Doha 2021, Vinales Berharap YZR-M1 Bisa Konsisten

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal MotoGP Doha 2021 yang merupakan seri kedua di Kalender Balap MotoGP 2021 akan dimulai Jumat 2 April 2021.

Siaran Langsung Free Practice dan kualifikasi via Live Streaming MotoGP Doha 2021 via Live Streaming TV Online Fox Sports 2 dan Live Streaming Usee TV. Race via Siaran Langsung Trans 7 di www.trans7.co.id

Rangkaian siaran langsung MotoGP Doha 2021 dimulai sesi Free Practice di Jumat (3/4/2021) dan akan berlangsung Race via Live Streaming Trans 7 dan Live Streaming Fox Sports 2pada Minggu 5 April 2021.

Pebalap Monster Energy Yamaha, Maverick Vinales, memiliki harapan menatap balapan seri kedua MotoGP Doha 2021.

Harapan ini menurut Maverick Vinales berhubungan dengan hasil bagus saat balapan seri pembuka yang berlangsung Sirkuit Losai, Qatar.

Maverick Vinales diketahui merebut kemenangan dengan mencatatkan waktu 42 menit 28,633 detik di MotoGP Qatar.

Hasil ini menambah koleksi kemenangan Vinales bertambah menjadi dua setelah terakhir mencicipi posisi pertama pada 2017 lalu.

Dia mengatakan pada balapan kali ini sudah menemukan ritme yang bagus dari lintasan ataupun YZR-M1.

"Saya menantikan akhir pekan ini. Memenangkan balapan pertama memang luar biasa, tapi yang lebih penting adalah perasaan saya tentang motor," kata Vinales, dikutip BolaSport.com dari Yamahamotogp.com.

"Itulah yang membuat saya bahagia. Saya bisa bertarung dengan pembalap lain, yang di mana sangat saya sukai dan membuat balapan jadi menarik," ujar Vinales.