Felicia Tissue Akhirnya Tampil ke Publik, Penampilan Bikin Pangling, Netizen : Auranya Beda Feli

Felicia Tissue Akhirnya Tampil di Publik, Penampilan Bikin Pangling, Netizen : Auranya Beda Feli

TRIBUN-MEDAN.com- Setelah lama tak terekspose, kini Felicia Tissue kembali muncul di hadapan publik.

Hal itu diketahui Tribunnews dari unggahan Instagram akun sang ibu @meilia_lau Kamis (1/4/2021).

Penampilan Felicia Tissue (instagram)

"Mid-week date with my daughter.

Thanks for the dinner," tulis Meilia.

Dalam unggahan tersebut tampak Felicia bersama sang ibu tengah makan malam di sebuah restoran.

Ia terlihat santai mengenakan kaus putih lengan panjang dengan rambut panjang yang diurai.

Saking santainya, Felicia tampil percaya diri bare face alias tanpa make up.

Felicia dan bergaya menopang dagunya sambil tersenyum tipis.