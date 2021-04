JADWAL Siaran Langsung Liga Champions Malam Ini, Munchen Vs PSG Live SCTV, Porto Vs Chelsea

(Jadwal Siaran Langsung Liga Champions malam ini) Bayern Munchen vs Paris Saint-Germain (PSG)

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal siaran langsung leg pertama perempat final Liga Champions musim ini akan berlanjut pada Rabu (7/4/2021) waktu setempat atau Kamis (8/4/2021) dini hari WIB.

Dua pertandingan akan digelar pada jadwal Liga Champions malam ini, ada Bayern Muenchen vs PSG dan Porto vs Chelsea.

Laga Munchen vs PSG dijadwalkan berlangsung di Allianz Arena, Muenchen, Jerman, pada Rabu pukul 02.00 WIB.

Pertandingan Munchen vs PSG disiarkan langsung SCTV. Sementara laga Porto vs Chelsea tak disiarkan dan bisa disaksikan via TV Online Vidio.com.

Pada waktu yang sama, Porto akan menjamu Chelsea di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan di jadwal Liga Champions malam ini.

Di atas kertas, Chelsea lebih dijagokan untuk memenangi laga leg pertama perempat final melawan Porto.

Sebab, tim berjuluk The Blues itu memiliki catatan apik melawan Porto, yakni dengan lima kemenangan dari delapan pertemuan kedua tim di Liga Champions.

Sementara itu, duel Bayern vs PSG pada malam ini bakal menjadi pertemuan ke-10 bagi kedua tim di Liga Champions.

Sepuluh pertemuan Bayern dan PSG di Liga Champions selalu berjalan sengit.

Kedua tim itu pun memenang rekor imbang, yakni sama-sama lima kali menang dan lima kali kalah dalam 10 pertemuan sebelumnya di Liga Champions.

