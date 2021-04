TAKUT JARUM SUNTIK, Seorang Polisi Keringatan saat Divaksin, Atasan: Sudah Lihat Cewek Itu Saja

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Sebanyak 60.000 dosis vaksin disediakan Pemerintah Kota Medan dalam vaksinasi drive thru yang diperuntukkan bagi lansia dan pendamping di Lanud Soewondo Medan, Rabu (7/4/2021).

"Secara keseluruhan ada 60.000 kita siapkan dosis vaksin untuk program vaksinasi drive thru ini. Jika per hari 1.000 jadi sekitar 60 hari kita lakukan," kata Bobby saat membuka langsung vaksinasi massal drive thru di Lanud Soewondo Medan.

Menurut Bobby, meskipun tahap pertama direncanakan akan dilakukan satu bulan ke depan, tidak menutup kemungkinan akan terus dilanjutkan hingga berbulan-bulan atau bahkaan sampai satu tahun.

"Meskipun target awal kita yang pertama ini satu bulan dulu. Tapi saya bilang ini tergantung animo masyarakat, jika masih banyak yang mau vaksin, dosisnya memungkinkan kita akan lanjut terus bahkan sampai satu tahun kalau pihak Lanud juga mengizinkan," tuturnya.

Bobby mengatakan, saat Bulan Ramadhan, pelaksanaan vaksinasi masih akan dilakukan namun akan sedikit landai.

"Jika bulan Ramadhan nanti kita akan sedikit landai tapi masih dibuka. Kita tetap buka di jam seperti awal dan tidak ada dibuka malam hari," katanya.

Ia juga mengucapkan terima kasih pada seluruh pihak yang terlibat untuk mensukseskan vaksinasi massal yang difokuskan pada lansia ini.

Ia mengatakan per hari ada 1000 hingga 1500 orang per harinya yang mendapatkan vaksin ini.

"Terwujudnya vaksinasi massal ini menjadi salah satu bentuk dan rasa syukur dan terima kasih semua pihak. Terutama juga pada pihak Lanud Soewondo yang telah memberi tempat dan pada Halodoc yang dalam waktu 5 hari saya bertemu secara virtual dan hari ini telah resmikan," jelasnya.