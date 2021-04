VIDEO PANAS Nobu dan Gisel Tersebar, Ibu Gempi Dapat Cercaan, MYD Malah Sering Diundang Stasiun TV

TRIBUN-MEDAN.COM - Skandal video panas yang menyeret nama Nobu dan Gisella Anastasia sempat menghebohkan publik tanah air.

Nama Michael Yukinobu de Fretes atau biasa disapa Nobu mencuat usai terungkap video syurnya dengan Gisella Anastasia.

Selama berjalannya waktu, Nobu justru sering menjadi bintang tamu di stasiun televisi.

Melihat itu, artis yang biasa disapa Gisel mengaku tidak mau ambil pusing.

"Kalau aku ngeliatnya kan kembali ke pribadi masing-masing ya gitu," kata Gisel di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (12/4/2021).

"Kepentingan apa atau gimana kan aku nggak pernah tau."

"Nggak bisa nge-judge juga dari sini dari yang saya lihat seperti apa," sambungnya.

Ibu satu anak ini terlihat membebaskan Nobu untuk lebih tenar.

"Kebutuhannya dia apa, bagaimana, nggak apa apa lah, hehe terserah," ucapnya.

"Kalau aku sih menghargai ajalah setiap masing masing ke depannya gimana," pungkasnya.

Putrinya mulai kritis, Gisel belum siap mental jelaskan skandal video 19 detik, Nobu makin populer? (Instagram/gisel_la, yukinobu_de_fretes)

Gisel Dapat Cercaan

Artis dan penyanyi Gisella Anastasia tak menampik dirinya banyak mendapat cercaan dari orang banyak akibat skandal video panasya yang tersebar.

Gisella Anastasia atau yang biasa dipanggil Gisel pun memberikan pernyataan terkait warganet yang mengklaim dirinya tidak tau malu setelah kembali ke dunia entertainment.

Hal itu disampaikannya saat dirinya tengah melakukan wajib lapor bersama kuasa hukumnya, Sandy Arifin di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (29/3/2021).

Menurutnya ia tidak mencari sensasi untuk menaikkan namanya kembali.

Namun mantan istri Gading Marten ini hanya mengerjakan pekerjaan yang masih mempercayakan dirinya.

Baca juga: VICKY Gladiator Terbaring Lemah di Tempat Tidur,Kalina Tetap Doakan Meski Tutupi Pernah Hamili Artis

Baca juga: DESY RATNASARI Buka-bukaan Pernah Ditawari Jadi Istri Kedua, Sang Putri Bereaksi Beri Pesan Menohok

“Saya mah bukan makin tampil ya, hanya mengerjakan aja yang masih dipercayakan kepada saya, bersyukur banget masih dapet banyak kesempatan dari orang orang ,” ucap Gisel kepada awak media.

Ia juga tak ambil pusing terkait komentar warganet tersebut dan menurutnya dirinya harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya termasuk sang anak.

“Itu pun juga saya pilih yang sewajarnya, saya hanya merasa ini pekerjaan kan juga datang dari Tuhan, harus saya kerjakan untuk menghidupi anak saya, keluarga saya, sebenernya i dont deserve this juga,” ucapnya.

“Saya mungkin gak berhak karena secara sosial orang menganggap harus ada hukuman sosial segala macam,” tambahnya.

Gading Marten, Gempi dan Gisella Anastasia - (Instagram.com)

Terakhir, Gisel mengungkapkan jika pekerjan ini merupakan rejeki dari Tuhan untuk dikerjakannya.

Karena itu dia tetap bersyukur.

“Cuman menurut saya bisa bekerja ini adalah kebaikan tuhan yang harus saya ketjakan itu, dan aku harus tetap begini, kerja dengan bukan dengan hura hura, mengerjakan aja, bukan ada pecicilan gimana,” katanya.

Gisel Sempat Kalut

Skandal video syur 19 detik yang menyeret artis Gisella Anastasia dan Nobu kini memasuki babak pengadilan.

Dua terdakwa juga tengah menjalani proses persidangan dan terancam pasal berlapis.

Andreas Nahot selaku kuasa hukum MN, satu di antara terdakwa kasus penyebaran video syur Gisella Anastasia alias Gisel, menyayangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap kliennya.

Baca juga: Gisel Ingin Bohong saat Video Panas 19 Detiknya Viral, Tapi Ada yang Membuatnya Berani Jujur, Siapa?

Baca juga: DESY RATNASARI Buka-bukaan Pernah Ditawari Jadi Istri Kedua, Sang Putri Bereaksi Beri Pesan Menohok

Andreas Nahot mengungkapkan, MN didakwa dua pasal, yakni terkait Undang-Undang (UU) Pornografi dan ITE.

"Ancaman pidananya itu adalah untuk yang pornografi paling lama 12 tahun, dan ITE paling lama enam tahun," kata Andreas di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (16/3/2021).

Andreas menyebut ancaman hukuman itu terlalu berat dan tak sebanding dengan apa yang telah diperbuat kliennya.

"Kami sangat menyayangkan penegakkan hukum yang seperti ini," ujar dia.

Menurutnya, MN tidak pernah memiliki niat untuk menyebarluaskan video syur adegan intim Gisel dan Michael Yukinobu de Fretes.

"Klien kami tidak kenal dengan GA dan Nobu, dan juga klien kami sebenarnya tidak pernah memiliki niat untuk menyebarkan itu. Dia hanya bertanya di dalam grup WA (Whatsapp)-nya, dan kemudian salah satu pelaku itu lah yang melakukan (menyebar) di Twitter," kata Andreas.

Penyanyi Gisella Anastasia setelah menjalani pemeriksaan terkait kasus video syur (Capture YouTube KH INFOTAINMENT)

Di dalam Whatsapp Group (WAG) tersebut, lanjut Andreas, hanya diisi oleh lima orang termasuk MN.

Terlebih, Andreas menyebut MN langsung menghapus video tersebut tak lama setelah mengirimkannya di salah satu WAG.

"Dia (MN) langsung menghapus (video syur Gisel), nggak lama sekitar dua atau tiga menit setelah dia mengirim ke grup yang isinya lima orang saja. Lima orang artinya nggak bisa diakses oleh publik juga sebetulnya," ujar dia.

Sementara itu, kuasa hukum terdakwa PP, Roberto Sihotang sebelumnya meminta Majelis Hakim menghadirkan Gisel secara langsung di persidangan.

Ia menilai sidang tidak akan efektif jika Gisel menghadiri sidang secara virtual.

"Kalau saya meminta dia harus hadir di sini (sidang) karena kita bicara efisiensi. Kalau dia tidak hadir lalu kita dengar keterangannya, bisa saja ada orang di belakang mengatur dia bicara," tutur Roberto.

Gisel Akui Sempat Kalut Video Panas Viral

Kasus video syur yang menyeret artis Gisella Anastasia dan Michael Yukinobu Defretes atau Nobu sudah bergulir ke pengadilan.

Kasus ini telah memasuki babak persidangan untuk pelaku penyebar masif video 19 detik tersebut.

Diketahui jauh sebelum Gisel dan Nobu dikonfirmasi sebagai orang yang ada dalam video, Gisel sempat bungkam.

Baca juga: NIKITA MIRZANI Buka-bukaan soal Pacar Barunya, Umur Lebih Muda dan Sudah Kenalkan ke Anak-anak

Presenter Daniel Mananta kemudian menanyakan perihal kemungkinan Gisel ingin menyangkal keterlibatan dalam kasus video syur dengan tidak mengakui bahwa wanita dalam video adalah dirinya.

Gisel pun memberikan jawaban gamblang pada Daniel dan sang istri Viola Maria melalui video di kanal Youtube Daniel Mananta Network yang tayang pada Senin (22/3/2021).

Daniel membuka pertanyaan dengan mengingat awal kasus tersebut meledak.

“Lets’ flashback a little bit, ketika pertama kali lo tahu video itu keluar saat itu lo lagi liburan? Sama temen-temen rame banyak saat itu?” kata Daniel.

“Kepikiran enggak sih saat itu untuk kita sangkal tuh, kita bohong, ‘Udah ah, you know what?'

"That’s not me. Let’s just say itu bukan gue, itu orang lain, itu orang Thailand’,” tambah Daniel.

Tangkapan layar Gisella Anastasia yang menceritakan tentang pengakuannya pada Daniel Mananta dan istri. ((Youtube Daniel Mananta Network))

Mantan istri Gading Marten tersebut tidak menampik bahwa keinginan untuk membantah dugaan yang mengarah pada dirinya sempat terbesit dalam kepalanya.

Gisel pun mengatakan ia juga menerima saran dari beberapa teman untuk melakukan hal tersebut.

“Kepikiran pasti ada lewat, kepikiran.”

“Kalaupun itu bukan dari kepalaku waktu itu sempet ada masukan juga dari temen-temen, orang-orang,” jawab Gisel.

Kendati demikian, Gisel mengatakan bahwa beberapa orang yang mengusulkannya untuk menyangkal memiliki maksud baik, sayang dan mengkhawatirkan kehidupannya serta anaknya kelak.

Ibu satu anak itu pun tidak memungkiri bahwa ia merasa kalut saat video aibnya tersebar.

Baca juga: NIKITA MIRZANI Pertanyakan Keperjakaan Ivan Gunawan dan Gaya Bercinta Favorit, Igun Beberkan Ini

Baca juga: DESY RATNASARI Buka-bukaan Pernah Ditawari Jadi Istri Kedua, Sang Putri Bereaksi Beri Pesan Menohok

Namun Gisel mengaku memiliki hal-hal yang menguatkannya menjalani hidup baik itu teman maupun Tuhan.

“Untungnya aku diizinkan untuk memasuki musim ini itu sudah diperlengkapi, sudah dipersenjatakan sama pengetahuan tentang Tuhan sebelumnya.”

“I have my friend, Kak Prila leaderku di komsel. Ada temen-temen selalu siap untuk menguatkan dan berdoa bersama, kita nyanyi sama-sama."

"Kita berdoa, kita nangis sama-sama waktu itu. Bener-bener berserah sama Tuhan gitu,” jelas Gisel.

Penyanyi tersebut mengaku merasakan kekuatan Tuhan di masa-masa sulitnya.

Kekhawatiran dan ketakutan yang Gisel seakan lenyap.

Gisel menangis di hadapan Boy William saat curhat tentang ceritakan sikap Gading Marten mengenai kasus video asusila, Kamis (11/3/2021). (YouTube Boy William)

“Jadi di situ aku bawa semua ketakutan dan kekhawatiranku, aku serahin. Berdoa waktu itu malem-malem,” lanjut Gisel.

Kekasih atlet basket Wijin tersebut kemudian mengatakan bahwa pikirannya untuk berbohong dan tidak mengakui video tersebut seakan hilang saat ia bangun dari tidurnya.

Gisel lantas langsung mengatakan kepada Wijin bahwa ia telah memutuskan untuk mengakui semuanya dan pasrah apabila proses hukum akan berjalan.

Keputusan tersebut berani diambil oleh Gisel semata karena ia percaya semuanya akan baik-baik saja selama dia berjalan lurus dan tidak berkelit.

“Aku waktu itu inget banget pagi-pagi terus ketemu dia (Wijin-red) aku bilang, ‘You know what aku berdoa pagi ini aku sudah memutuskan mengakui semuanya seperti aku apa adanya',”

“Jika ada yang bertanya termasuk jika diproses oleh hukum dan kepolisian segala macem aku enggak akan berkelit, enggak akan berkata bohong."

"I will just admit everything karena aku percaya Tuhan yang akan take care semuanya buat aku, gitu,” jawab Gisel.

Gisel menambahkan bahwa ia merasa damai dan sejahtera meskipun tahu hal apa saja yang akan dia hadapi di kemudian hari.

Bahkan menurut penuturan Gisel, sang kekasih dan teman-temannya justru lebih merasa khawatir.

Terlebih mengenai jejak digital yang mungkin akan berdampak pada anak semata wayang Gisel.

Baca juga: KAESANG PUTUS dengan Felicia Tissue, Netizen Serbu Medsos Kahiyang Ayu, Minta Lakukan Ini ke Adiknya

Baca juga: INTIP POTRET Cantik Luna Maya Berhijab, Warganet Kaget Bilang Mirip Orang Turki

“Emang enggak mikirin anak kamu? Enggak mikirin akan tertulis tuh di internet segala macem kan,” ujar Gisel menirukan kata teman-temannya.

Namun bak karang yang sudah kokoh, tekad Gisel saat itu sudah bulat untuk jujur karena yakin dengan pertolongan Yang Maha Kuasa.

Namun ada hal yang mengejutkan dan bikin penasaran.

Klik Halaman Selanjutnya

(*/Tribunmedan.id)

Baca Berita Artis Terpopuler Lainnya

Sebagian artikel ini sudah tayang di laman Grid.ID dan Tribunnews.com