Nonton Gratis via HP PSG vs Bayern Munchen Laga Penentuan Liga Champions: Misi Berat Mueller Cs

TRIBUN-MEDAN.com - Link Nonton Live Streaming PSG vs Bayern Munchen dalam laga penentuan Leg 2 perempat final Liga Champions 2021.

Siaran Langsung PSG vs Bayern Munchen bakal digelar disiarkan dalam Live Streaming SCTV pada Rabu (14/4/2021) dini hari.

Nonton Gratis via HP PSG vs Bayern Munchen dini hari, kick off sesuai jam tayang TV partner Uefa pada pukul 02.00 WIB.

PSG telah unggul agregate setelah menang melawan Bayern Munchen di leg pertama pekan lalu.

Akankah PSG menyingkirkan Bayern Munchen atau justru Die Roten yang akan membalikkan keadaan?

PSG vs Bayern Munchen, Final Liga Champions 2020 (uefa.com)

Demi tiket semi final Liga Champions, Bayern Munchen diprediksi bakal tampil dengan kekuatan penuh, meski sebenarnya sederet pemain pilar harus absen, termasuk bomber Robert Lewandowski.

Namun, asa masih terbuka dan kapten Bayern Muenchen, Manuel Neuer, memastikan timnya akan tampil habis-habisan ketika menghadapi Paris Saint-Germain.

Bayern Meunchen merupakan juara bertahan saat ini, namun nasibnya sedang di ujung tanduk setelah kalah 2-3 ketika menjamu PSG di Stadion Allianz Arena pada leg pertama.

Wajib Menang

Kekalahan itu membuat Bayern Muenchen wajib mengalahkan PSG dengan skor minimal dua gol pada leg kedua jika ingin lolos ke semifinal Liga Champions.