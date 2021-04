Atta Halilintar Geram Video Naik Jet Bareng Aurel Saat Honeymoon Dinyinyir Orang,Lontarkan Pesan Ini

TRIBUN-MEDAN.COM - Youtuber Atta Halilintar dan istinya Aurel Hermansyah kini tengah menikmati masa-masa indah sebagai pengantin baru.

Namun pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah pun jadi pergunjingan serta 'diributkan' di sosial media lantaran sampai bisa menghadirkan Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto sebagai saksi.

Selain itu, pernikahan ini juga disorot karena tidak hadirnya keluarga Gen Halilintar.

Diketahui orangtua Atta Halilintar masih dalam perawatan.

Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah beberapa waktu lalu menghabiskan bulan madu mereka di Bali.

Sedang menikmati bulan madu di Bali, perjalanan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah kerap mendapat hujatan.

Atta Halilintar merasa geram ketika Aurel Hermansyah kerap mendapat hujatan ketika pamer suatu barang.

Dirinya malah sebut artis lain yang memamerkan hal yang sama tapi tidak mendapatkan hujatan.

Atta Halilintar dan istri saat akan berangkat berbulan madu (Instagram @attahalilintar)

Hal ini diungkapkan Atta Halilintar melalui Instagram @attahalilintar yang diunggah pada Kamis, (15/4/2021).

"WHY ALWAYS ME!!? Pamer!? nyenggol istri saya?! 100 Video perjalanan cintaku menuju Halal menuju hubungan yang di redhoi Allah. di saat banyak pasangan berpisah. banyak yang menunda2 pernikahan. yang dibahas 1 Video naik jet untuk honeymoon bahagiain istri," kata Atta Halilintar.