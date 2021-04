Kenapa Nathalie Holscher Terlihat Menangis? Padahal Hubungan dengan Suami Harmonis, Foto Sule Lenyap

TRIBUN-MEDAN.COM - Kelakuan istri komedian Sule, Nathalie Holscher kembali menjadi sorotan warganet.

Kali ini, perempuan yang merupakan mantan DJ tersebut mengunggah sebuah foto sedang menangis di fitur story akun Instagram-nya.

Dalam foto selfie tersebut, kedua mata Nathalie tampak meneteskan air mata.

"Kuat," tulisnya di foto tersebut.

Kemudian di unggahan lainnya, Nathalie menuliskan kata-kata yang tak kalah mencuri perhatian.

"Enough is enough, i'm done! (cukup sudah cukup, saya sudah selesai)," tulisnya.

Postingan Nathalie Holscher sedang menangis. (Instagram @nathalieholscher Verified)

Belum diketahui secara pasti apa maksud unggahan Nathalie.

Namun, kini di akun Instagram miliknya, tak ada lagi foto-foto Sule.

Foto terbaru yang diunggah Nathalie adalah foto lima hari yang lalu.

Itu pun foto dirinya sendiri yang terlihat mengenakan buasana muslim berwarna cerah.