Bams eks SamsonS Tandai Ayah Sambungnya dalam Unggahan Ini, Warganet Beri Semangat

TRIBUN-MEDAN.com - Putra sulung Desiree Tarigan Bams eks SamsonS mengunggah video dukungan terhadap ibunya, Desiree Tarigan.

Tak ragu, Bams bahkan menandai (tag) ayah sambungnya Hotma Sitompoel dalam unggahan tersebut.

Potret keluarga ibu angkat Desiree Tarigan, Senin (19/4/2021). Ibu angkat Desiree Tarigan meminta Hotma Sitompul untuk mengembalikan aset tanahnya. (Instagram @mamitoko) (Instagram @mamitoko)

Video tersebut juga diunggah oleh ibu dan adiknya.

Dalam keterangan video tersebut, ia mengatakan keluarga Tarigan dan Bangun kecewa dengan sikap dari Hotma.

Selain itu, ia juga meminta agar tanah ibunya dikembalikan.

"Keluarga besar Bangun dan Ribu kecewa.

ini tanggapan keluarga besar Bangun terhadap WA Hotma Sitompoel.

Kembalikan tanah Ribu!

#ributahu

#kamibangun" tulisnya.

Melihat unggahan tersebut, netizen pun memberikan dukungan dan semangat kepada Bams

@dina.carol: You, ur Mom and Ribu are still being toooooo nice!!! God bless you!

@daffatralianagmail.co: Sy dukung mami Desiree....

Bams dan sang ibu Desire Tarigan (Grid.id)

@dejan_ahmad16: Semangat bang