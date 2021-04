Sampai Hati Putri Delina, Bentak Nathalie Holscher, Istri Sule Sudah Gak Kuat: Aku Bukan Anak Bunda

TRIBUN-MEDAN.com - Rumah tangga Sule dengan dengan Natahlie Holscher belakangan menjadi sorotan.

Rumah tangga yang belum genap satu tahun sebelumnya terlihat adem ayem dan kompak, kini diterpa gosip tak sedap.

Dikabarkan biduk rumah tangga keduanya diterpa gosip miring dan dikabarkan retak.

Bahkan keduanya disebut sudah pisah ranjang.

Kabar tersebut merebak bermula dari Nathalie yang menghapus semua fotonya dengan Sule beserta keluarganya.

Curhatannya di IG Story pun ramai menjadi sorotan.

Baca juga: Airlangga Hartarto: Sukses PPKM Mikro Dorong Optimisme dan Daya Beli Masyarakat

Pada IG Story itu, Nathalie terlihat sedang menangis.

Ia menambahkan tulisan, 'Kuat' di sisi kanan bawah.

Tapi tak lama kemudian, ia menulis lagi, 'enough is enough, I'm done!' (Sudah cukup, aku menyerah!)

Baca juga: Akibat Ajak Jalan Anak Gadis Orang Tanpa Pamit, Pria di NTT Ini Ditelanjangi, Jadi Urusan Hakim

Unggahan Nathalie Holscher yang mengisyaratkan keretakan rumah tangganya dengan Sule. (IG @lambe_turah)

Ucapan Pedas Putri Delina