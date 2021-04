LINK Siaran Langsung Persija Vs Persib Final Piala Menpora, Sudirman Bicara Persiapan Pemain

Saksikan siaran langsung Final Piala Menpora 2021 antara Persija Jakarta vs Persib Bandung yang akan berlangsung malam ini, Kamis (22/4/2021)

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan siaran langsung Final Piala Menpora 2021 antara Persija Jakarta vs Persib Bandung yang akan berlangsung malam ini, Kamis (22/4/2021)

Duel Persija vs Persib berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta dan disiarkan langsung Indosiar mulai pukul 20.30 WIB.

Siaran langsung Persija vs Persib bisa juga disaksikan via live Streaming Vidio.com. Untuk link siaran langsung Persija vs Persib bisa diakses di bagian akhir artikel ini.

Pelatih Persija Jakarta, Sudirman, berbicara tentang kesulitan Persija Jakarta yang juga dialami oleh lawannya, Persib Bandung.

Kesulitan Persija Jakarta yang juga dirasakan Persib Bandungadalah mepetnya jadwal pertandingan dari satu ke yang lainnya.

Seperti diketahui, Persija Jakarta dan Persib Bandung akan melakoni laga final Piala Menpora 2021 hari ini, Kamis (22/4/2021).

Dalam persiapannya, baik Persija Jakarta maupun Persib Bandung hanya diberikan waktu istirahat kurang lebih dua hari saja.

Baik itu dari semifinal leg pertama maupun ke final leg pertama.

Bahkan dari final leg pertama ke leg kedua, panitia pelaksana memberikan waktu istirahat yang sama.

Hal itu lah yang diakui Sudirman membuat timnya merasa kelelahan.