ASLINYA Kelewat Polos, Gampang Ketipu, Luna Maya Gigit Jari Akun Instagramya Dihack Bule Turki

TRIBUN-MEDAN.COM - MODEL sekaligus artis peran Luna Maya tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Sebab, ia selalu mengiasai layar kaca televisi Indonesia.

Selain itu, Luna Maya juga aktif di media sosial baik itu Instagram maupun YouTube.

Bahkan, ia memiliki banyak followers sehingga kerap iklan produk seperti endorse.

Baca juga: Mengerikan Anak (Umur 2 Tahun) Asri Welas Tercebur Kolam Renang, Untung Cepat Dibawa ke Rumah Sakit

Baca juga: Kali Pertama Jalani Ramadhan Tanpa Suami, Nindy Ayunda Sebut Sangat Menerima Kenyataan

Baca juga: 2 Bulan Bercerai, Rachel Vennya Foto sama Pengusaha Muda Blasteran: Masa Bodoh dengan Ocehan Netizen

Baca juga: INILAH 3 Orang Terkaya Indonesia Hidup Sederhana, Makan di Pinggir Jalan, Berpakaian Compang-camping

Artis cantik Luna Maya tampil mengenakan hijab (Instagram @lunamaya.story)

Tidak hanya itu, baru-baru ini Luna Maya terpaksa bersedih karena akun Instagramnya diretas.

Dan, belakangan diketahui pelakunya merupakan warga negara Turki.

Sang pelaku yang mengaku sebagai WMA Club tersebut bahkan sempat menulis pesan dengan akun milik Luna.

"You will see the power of the Turkish Nation" atau kurang lebih berarti, "kamu akan melihat kekuatan warga Turki," tulis pelaku dengan akun Luna Maya.

Baca juga: Salim Nauderer, Pria Blasteran yang Didesas-desuskan Pacar Baru Rachel Vennya, Baru 2 Bulan Bercerai

Baca juga: KISAH CINTA Indra Bruggman Terbaru, Bakal Melamar Cita Citata Habis Ramadan, Begini Romantisnya

Baca juga: Orang Terkaya Indonesia Ini Justru Hidup Sederhana, Santai Makan di Warteg hingga Pinggir Jalan

Instagram Luna Maya saat dihack

Sementara itu, baru-baru ini melansir dari tayangan kanal YouTube TS Media yang diunggah pada Kamis (22/4/2021), Luna Maya yang kelewat polos hingga mudah tertipu tampak di ledek sang sahabat, Marianne Rumantir.