LINK Live Streaming Real Madrid Vs Chelsea Jam 02.00 WIB Hazard Jumpa Mantan, Tuchel Waspada

Jadwal Semifinal Liga Champions Real Madrid vs Chelsea malam ini

TRIBUN-MEDAN.com - Siaran Langsung Liga Champions antara Real Madrid vs Chelsea tayang via Live Streaming TV Online SCTV tapi bisa diakses di link streaming di artikel ini mulai pukul 02.00 WIB.

Link Live Streaming Real Madrid vs Chelsea bisa diakses via Live Streaming SCTV dan Siaran Langsung via TV Online Vidio.com.

Real Madrid akan bertanding melawan Chelsea di leg pertama semifinal Liga Champions 2020-2021 pada Selasa (27/4/2021) waktu setempat atau Rabu.

Untuk menyaksikan duel Real MAdrid vs Chelsea via live streaming, bisa diakses di bagian akhir artikel ini.

Pelatih Chelsea, Thomas Tuchel, memberikan pendapat terkait tim besutannya yang akan bertemu dan melawan salah satu mantan pemainnya, Eden Hazard.

Baca juga: Zlatan Ibrahimovic Terancam Dihukum, Diduga Punya Saham di Perusahaan Taruhan

Pertandingan yang akan dimainkan di Stadion Alfredo Di Stefano itu juga akan menjadi ajang reuni Eden Hazard dengan Chelsea.

Seperti diketahui, Eden Hazard yang pernah membela Chelseaantara 2012 sampai 2019 pindah ke Real Madrid pada musim panas 2019.

Kini, setahun lebih setelah kepindahannya ke klub ibu kota Spanyol itu, Eden Hazard pun akan berjumpa lagi dengan Chelsea dengan status lawan.

Kans Eden Hazard untuk tampil dalam laga melawan Chelsea terbilang cukup besar.

Setelah sempat mengalami cedera, Eden Hazard belakangan sudah terlihat pulih.

Baca juga: LIVE Trans7 MotoGP Spanyol 2021, Tanpa Marc Marquez Tak Ada Pebalap Honda yang Bisa Finis 5 Besar