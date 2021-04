LIVE Streaming Real Madrid Vs Chelsea SCTV, Dapatkan Di Sini Link Streaming Nonton Gratis dari HP

Jadwal Semifinal Liga Champions Real Madrid vs Chelsea malam ini

Real Madrid akan bertanding melawan Chelsea di leg pertama semifinal Liga Champions 2020-2021 pada Selasa (27/4/2021) waktu setempat atau Rabu.

Zinedine Zidane akan menyiapkan senjata pamungkasnya melawan Chelsea, sementara Thomas Tuchel diprediksi tak akan waswas melawan Real Madriddalam laga semifinal Liga Champions itu.

Laga antara Real Madrid versus Chelsea bakal tersaji di Stadion Alfredo Di Stefano, Selasa (27/4/2021) waktu setempat atau Rabu pukul 02.00 WIB.

Los Blancos membukukan tempat mereka di empat besar Liga Champions berkat kemenangan agregat 3-1 atas Liverpool di perempat final, sementara The Blues mengalahkan Porto 2-1.

Tuan rumah memasuki pertandingan ini dengan hasil imbang tanpa gol kontra Real Betis di Liga Spanyol, sedangkan Chelseadibekali modal bagus dengan kemenangan 1-0 atas West Ham United di Liga Inggris.