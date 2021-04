SOSOK Pria Didesas-desuskan Pacar Agnez Mo, Pamer Kemesraan, Mereka Berpangkuan, Buat Baper Lho

TRIBUN-MEDAN.COM - PENYANYI Agnez Mo dikabarkan dekat dengan Adam Rosyadi bahkan mereka diisukan memiliki hubungan spesial.

Lewat berbagai unggahan di Instagram @adamrxsydi, Adam Rosyadi pun tampak lebih berani memamerkan kemesraannya dengan Agnez Mo.

Seperti dalam sebuah foto, pria yang diketahui berprofesi sebagai model itu terlihat tengah memangku sang pelantun Overdose.

Krisdayanti dan Agnez Mo (Instagram @krisdayantilemos dan @agnezmo)

Adam Rosyadi tampak duduk mengarah ke kamera sembari menunjukkan pose peace.

Sementara itu, Agnez Mo yang duduk di paha Adam Rosyadi terlihat berpose menyamping sembari merangkul leher pria yang tengah dikabarkan dekat dengannya.

"Some connection is just undeniable (Beberapa hubungan tidak dapat disangkal)," tulis Adam Rosyadi seperti dikutip Grid.ID.

Foto itupun kemudian dikomentari oleh Agnez Mo melalui akun Instagram terverifikasi miliknya @agnezmo.

Tak menuliskan sepatah katapun, penyanyi yang pernah berkolaborasi dengan Chris Brown itu hanya menyisipkan berbagai emotikon dengan tema makanan.

